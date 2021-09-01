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Сентябрь начался с роста запасов угля на ТЭС, - Минэнерго

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Киев, Среда 01 сентября 2021 17:54
Сентябрь начался с роста запасов угля на ТЭС, - Минэнерго Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на складах тепловых электростанций 1 сентября выросли на 5,5 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина на данные Министерства энергетики.

1 сентября на ТЭС поступило 47,5 тыс. тонн угля, а использовано было 42 тыс. тонн.

Лидерами по наполнению складов остаются Бурштынская, Кураховская и Запорожская ТЭС. Все три станции входят в состав "ДТЭК Энерго".

По состоянию на начало месяца запасы на складах ТЭС увеличились на 738,3 тыс. тонн.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. тонн. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

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