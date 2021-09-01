Сентябрь начался с роста запасов угля на ТЭС, - Минэнерго

По состоянию на начало месяца запасы на складах ТЭС увеличились на 738,3 тыс. тонн.

Лидерами по наполнению складов остаются Бурштынская, Кураховская и Запорожская ТЭС. Все три станции входят в состав "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. тонн. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.