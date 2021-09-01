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Вересень розпочався з росту запасів вугілля на ТЕС, - Міненерго

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Київ, Середа 01 вересня 2021 17:54
Вересень розпочався з росту запасів вугілля на ТЕС, - Міненерго Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій 1 вересня зросли на 5,5 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна на дані Міністерства енергетики.

1 вересня на ТЕС надійшло 47,5 тис. тонн вугілля, а використано було 42 тис. тонн.

Лідерами по наповненню складів залишаються Бурштинська, Курахівська і Запорізька ТЕС. Всі три станції входять до складу "ДТЕК Енерго".

Станом на початок місяця запаси на складах ТЕС збільшилися на 738,3 тис. тонн.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. тонн. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.

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