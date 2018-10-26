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За сентябрь в банки-банкроты поступило почти 500 млн гривен, - ФГВФЛ

Новости » Финансы    26.10.2018 - 16:44
Фото: ФГВФЛ (fg.gov.ua)
Фото: ФГВФЛ (fg.gov.ua)

Полученные средства направляются кредиторам банков-банкротов

В течение сентября на счета ликвидируемых банков, поступило 466,6 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По данным ФГВФЛ, из этой суммы 358,6 млн грн получено от продажи активов ликвидируемых банков. Еще 100,0 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками и 8,0 млн грн получено в качестве арендной платы.

В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: 111,8 млн грн поступило в ПАО "КБ "НАДРА"; 78,7 млн грн - до АО "ДЕЛЬТА БАНК"; 46,2 млн грн - ПАО "ДИАМАНТБАНК".

Средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков, напомнили в ФГВФЛ.

В целом, по итогам первых девяти месяцев этого года, поступления в ликвидируемых банков составили 7 201,7 млн грн: 5 497,1 млн грн получено от продажи активов; 1 166,8 млн грн - от погашения кредитов; 457,0 млн грн - от погашения ценных бумаг; 80,7 млн грн - от аренды.

Наопомним, что в течение 2014-2018 годов в Украине обанкротились большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывается 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банка находятся в стадии ликвидации.

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