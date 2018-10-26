За вересень до банків-банкрутів надійшло майже 500 млн гривень, - ФГВФО

Фото: ФГВФО (fg.gov.ua)

Отримані кошти спрямовуються кредиторам банків-банкрутів

Протягом вересня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 466,6 млн грн. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За даними ФГВФО, з цієї суми 358,6 млн грн отримано від продажу активів банків, що ліквідуються. Ще 100,0 млн грн надійшло від погашення кредитів позичальниками та 8,0 млн грн отримано у якості орендної плати.

У розрізі банків статистика надходжень від реалізації активів виглядає так: 111,8 млн грн надійшло до ПАТ "КБ "НАДРА"; 78,7 млн грн - до АТ "ДЕЛЬТА БАНК"; 46,2 млн грн - до ПАТ "ДІАМАНТБАНК".

Кошти, отримані від управління та продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків, нагадали у ФГВФО.

Загалом, за підсумками перших дев’яти місяців цього року, надходження до банків, що ліквідуються, склали 7 201,7 млн грн: 5 497,1 млн грн отримано від продажу активів; 1 166,8 млн грн - від погашення кредитів; 457,0 млн грн - від погашення цінних паперів; 80,7 млн грн - від оренди.

Нагадаємо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутіла більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня у реєстрі учасників ФГВФО нараховується 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки знаходяться в стадії ліквідації.