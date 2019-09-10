Сенцову предлагали дать показания на Кличко

Освобожденный в рамках обмена пленными украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов заявил, что от него требовали дать показания на Виталия Кличко и других активистов Майдана. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Кольченко, передает РБК-Украина.

По его словам, следователь требовал дать показания перед выборами президента Украины.

"Приходит следователь и говорит: "На тебя показания есть, по-любому сядешь, без вариантов. Но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве. На Кличко или на кого-нибудь еще… Любая фамилия устроит". Нужно понимать, что все это происходило за две недели до выборов президента Украины, поэтому им нужно было такой скандал подвести… Я сказал нет и никогда об этом не жалел", - заявил бывший политзаключенный.

В свою очередь, Кольченко сообщил, что ему на досудебной стадии не поступали подобные предложения от следствия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов не имеет претензий к Геннадию Афанасьеву, на показаниях которого, в частности, строилось дело против него.

Кроме того, Олег Сенцов заявил, что вопрос относительно его политической жизни для него остается открытым. Однако он будет стараться сделать все возможное для украинского народа.

Также Олег Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом обозначив, что буквально воспринимать его слова не стоит. Также он отметил, что будет жить в Киеве.