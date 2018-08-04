Сенцова у медчастині колонії в Лабитнангі відвідав священик

Священик запропонував Сенцову поговорити без присутності сторонніх або сповідатися, однак він відмовився

Ієрей храму Святого Георгія Побідоносця Богдан Василюк сьогодні, 4 серпня, відвідав виправну колонію, де утримується український політв'язень, режисер Олег Сенцов. Про це повідомила прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по цьому округу.

"Під час обходу медичної частини установи Богдан Василюк зайшов у палату, де перебував засуджений Сенцов О. Р. Священнослужитель поцікавився станом його здоров'я. Олег Сенцов відповів, що відчуває себе нормально і знаходиться під наглядом медичних працівників. Скарг на умови утримання у нього немає", - стверджує прес-служба.

Василюк запропонував засудженому поговорити без присутності сторонніх або сповідатися, повідомили в прес-службі.

"Сенцов подякував, але відмовився, пояснивши, що допомоги священнослужителя не потребує", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка винними у справі про створення терористичного спільноти, вчиненні та плануванні терактів.

За версією слідства, в 2014 році Сенцов створив "терористичне співтовариство" (частина 1 статті 205.4 КК), учасники якого підпалили двері "Російської громади Криму" і вікна відділення "Єдиної Росії" (пункт "а" частини 2 статті 205 КК), а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню (частина 1 статті 30, пункт "а" частини 2 статті 205 КК).

Також їм пред'явили звинувачення в незаконному обігу зброї та вибухівки в складі групи (частина 3 статті 222 КК). Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко - 10 років колонії. Обидва заперечували свою провину.