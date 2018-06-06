Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку, - адвокат

У них много других возможностей влиять на ситуацию с политзаключенными, заявил Сенцов

Украинский политзаключенный в России Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе в Facebook.

"Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка", - сообщил он.

Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей... Опубліковано Дмитрієм Динзе 6 червня 2018 р.

Напомним, 16 мая 2018 года осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Отметим, что по словам адвоката, состояние Сенцова после трех недель бессрочной голодовки стремительно ухудшается.