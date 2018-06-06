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Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку, - адвокат

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 16:00
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

У них багато інших можливостей впливати на ситуацію з політв'язнями, заявив Сенцов

Український політв'язень в Росії Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку. Про це заявив його адвокат Дмитро Дінзе в Facebook.

"Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку. Це неправильно, оскільки у них багато інших можливостей впливати на ситуацію з українськими політв'язнями. А у Олега, як в'язня, тільки одна можливість впливати на ситуацію, і це голодування", - повідомив він.

 

Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку. Це неправильно, оскільки у них багато інших можливостей...

Опубліковано Дмитрієм Дінз 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, 16 травня 2018 року засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

Зазначимо, що за словами адвоката, стан Сенцова після трьох тижнів безстрокової голодовки стрімко погіршується.

Здоров'я голодуючого Сенцова стрімко погіршується, - адвокат Сестра Сенцова сподівається на підтримку Трампа та Меркель у визволенні політв’язня
Теги публікації: голодовка, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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