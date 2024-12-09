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Сенсорна стимуляція збільшує обсяг пам'яті людини, - дослідження

Понеділок 09 грудня 2024 10:55
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Сенсорна стимуляція збільшує обсяг пам'яті людини, - дослідження Фото: Сенсорна стимуляція покращує пам'ять (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Для вирішення головоломки, читання чи порівняння різних об’єктів, людина використовує візуальну робочу пам’ять. Це когнітивна система, яка дозволяє людям зберігати важливу візуальну інформацію протягом кількох секунд або хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Medical Xpress.

Вчені виявили, що зорову пам’ять людини можна покращити за допомогою сенсорної стимуляції. Зокрема, ритмічного мерехтіння світла чи звукових сигналів.

Гіпотеза дослідників базувалася на обчислювальній моделі, відомій як тета-гамма-модель. Ця модель передбачає, що обсяг пам’яті людини залежить від швидкості тета-коливань мозку.

Задля перевірки гіпотези, вчені використовували стратегію сенсорного захоплення. Загалом фахівці перевірили пам’ять 209 учасників, маніпулюючи частотою їхніх мозкових коливань за допомогою візуальних і слухових сигналів.

Результати дослідження показали, що сенсорна стимуляція виявилася особливо корисною для учасників із нижчою вихідною пам’яттю.

Вчені продовжать вивчати потенціал сенсорної стимуляції для покращення робочої пам’яті людей. Крім того, психологи можуть спробувати визначити, чи покращиться пам’ять у пацієнтів з діагнозом шизофренія. Вони, як відомо, мають дефіцит робочої пам’яті.

Читайте також, як покращити свою пам'ять. Невролог Анастасія Рахнянська розповіла, що є кілька немедикаментозних стратегій, які допоможуть покращити пам’ять.

За словами лікаря, варто вживати продукти, які багаті на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни, особливо В12 і мінерали. Ці речовини здатні підтримувати здоров'я мозку.

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