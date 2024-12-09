Сенсорная стимуляция увеличивает объем памяти человека, - исследование

Для решения головоломки, чтения или сравнения различных объектов человек использует визуальную рабочую память. Это когнитивная система, которая позволяет людям сохранять важную визуальную информацию в течение нескольких секунд или минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress .

Ученые продолжат изучать потенциал сенсорной стимуляции для улучшения рабочей памяти людей. Кроме того, психологи могут попытаться определить, улучшится ли память у пациентов с диагнозом шизофрения. Они, как известно, испытывают дефицит рабочей памяти.

Результаты исследования показали, что сенсорная стимуляция оказалась особенно полезна для участников с более низкой исходной памятью.

Для проверки гипотезы ученые использовали стратегию сенсорного увлечения. Всего специалисты проверили память 209 участников, манипулируя частотой их мозговых колебаний с помощью визуальных и слуховых сигналов.

Гипотеза исследователей базировалась на вычислительной модели, известной как тета-гамма-модель. Эта модель предполагает, что объем памяти человека зависит от скорости тета-колебаний мозга.

Ученые обнаружили, что зрительную память человека можно улучшить с помощью сенсорной стимуляции. В частности, ритмичное мерцание света или звуковых сигналов.

Читайте также, как улучшить свою память. Невролог Анастасия Рахнянская рассказала, что существует несколько немедикаментозных стратегий, которые помогут улучшить память.

По словам врача, следует употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами, особенно В12 и минералами. Эти вещества способны поддерживать здоровье мозга.