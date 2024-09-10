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Сенсаційний лідер УПЛ підписав таланта "Сан-Паулу"

Олександрія, Вівторок 10 вересня 2024 10:55
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Сенсаційний лідер УПЛ підписав таланта "Сан-Паулу" Фото: Матеус Амарал виступав за молодіжну команду "триколірних" (saopaulofc.net)
Автор: Антон Федорців

"Олександрія" оголосила про перехід із бразильського "Сан-Паулу" півзахисника Матеуса Амарала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

20-річний хавбек поповнив бразильську колонію "жовто-чорних". Швидко освоїтися в новій команді йому допоможуть співвітчизники Хуан Альвіна Безерра та Джевані.

Амарал орендований "Олександрією" до кінця сезону 2024/25. У лавах команди Руслана Ротаня він виступатиме під 49-м номером. Вихованець "Сан-Паулу" може закрити позиції центрального півзахисника та атакувального хавбека.

На дорослому рівні Амарал ще не виступав. Натомість він захищав кольори "Сан-Паулу" U-20 в молодіжному чемпіонаті Бразилії та молодіжному Кубку штату Сан-Паулу. До бразильських збірних наразі не залучався.

"Олександрія" у сезоні 2024/25

На міжнародну паузу підопічні Ротаня пішли лідером Прем'єр-ліги. "Жовто-чорні" здобули чотири перемоги в чотирьох поєдинках.

"Олександрія" переграла черкаський ЛНЗ (2:0), здолала луганську "Зорю" (2:1), перестріляла донецький "Шахтар" (4:3) і перемогла ковалівський "Колос" (2:1). Найкращі бомбардири команди – Олександр Філіппов і Кирило Ковалець (по 3 м'ячі). Найкращий асистент – Микола Кравченко (2 асисти).

13 вересня "Олександрія" зустрінеться з київською "Оболонню" в столиці. У жовтні команда Ротаня розпочне виступи в Кубку України зі стадії 1/8 фіналу.

До слова, раніше Ротань став найкращим тренером серпня в Прем'єр-лізі.

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