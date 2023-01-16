ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сенсаційний фіналіст Вімблдона-2022 знявся з Australian Open за день до старту

Новость на русском →
Мельбурн, Понеділок 16 січня 2023 12:51
Сенсаційний фіналіст Вімблдона-2022 знявся з Australian Open за день до старту Фото: У Мельбурні шоу Ніка Кірйос цьогоріч не побачать (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка Австралії Нік Кірйос не зможе виступити на домашньому турнірі серії "Великого шолома" в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASAP Sports.

27-річний тенісист пропустить Відкритий чемпіонат Австралії через проблеми зі здоров'ям. Його місце в основній сітці змагань посяде лакі-лузер Деніс Кудла, якого у фіналі кваліфікації вибив українець Крутих.

Кірйос змушений зробити паузу в професіональних виступах через надрив меніска. Фізіотерапевт австралійця анонсував артроскопію для видалення кісти. Реабілітація 21-го номера рейтингу ATP після процедури займе орієнтовно півтора місяці.

Сам Кірйос прагне повернутися на корт під час "мастерсу" в американському Індіан-Веллсі. Старт турніру призначений на 6 березня. Торік австралійський тенісист дійшов у Каліфорнії до чвертьфіналу, де поступився Рафаелю Надалю.

Торік Нік Кірйос зачохлив ракетку на домашньому Australian Open уже в другому раунді одиночного розряду. Зате в дуеті зі співвітчизником Атанасіосом Коккінакісом він тріумфував у парах, здолавши у фіналі ще двох австралійців – Ебдена і Парселла (7:5, 6:4).

До слова, українки Костюк і Калініна пробилися в другий раунд Australian Open-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Теннис
NEWS
Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
Україна та ЄС підписали меморандум про надання 18 млрд євро макрофіну
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години