Сенсація УПЛ прагне зберегти недооціненого лідера: на нього вже поклав око гранд

Мова йде про 26-річного півзахисника Івана Калюжного, який восени вперше зіграв у складі "синьо-жовтих". Керівництво клубу планує збільшити йому зарплату вдвічі.

Справа в тому, що зараз Калюжний, який ще рік тому не входив до основної обойми "Олександрії", більш того – постійно віддавався в оренду, отримує близько 6 тис. доларів на місяць. Це одна із найменших зарплат у клубі серед гравців першого складу.

Футболіст узяв час на роздуми. Після яскравого виступу в 2024 році та дебюту за національну команду в нього з'явилися більш перспективні варіанти розвитку кар'єри. Зокрема, була інформація, що півзахисником цікавиться чемпіон країни – донецький "Шахтар".

Втім, поки пропозицій про можливі трансфери до клубу не надходило. Контракт Калюжного з "Олександрією" розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його на 500 тис. євро.

Хто такий Іван Калюжний

Вихованець академії харківського "Металіста", який у 17-річному віці підписав контракт з київським "Динамо". За столичний клуб виступав на рівні юнацьких та молодіжних команд. Зокрема він брав участь у поєдинках Юнацької ліги УЄФА (12 матчів, один гол).

В офіційних іграх за основну команду "Динамо" Калюжний так і не дебютував. Перший матч на дорослому рівні провів у 2018 році за "Металіст 1925", куди "Динамо" його віддало в оренду. Через рік кияни віддали гравця в оренду в інший клуб – львівський "Рух", який тоді виступав у Першій лізі.

Калюжний остаточно пішов з "Динамо" у 2021 році, підписавши контракт з "Олександрією". Відтоді клуб тричі віддавав його в оренду: спершу за кордон в ісландський "Кеплавік" та індійський "Керала Бластерс", а у 2023-му – у черкаський ЛНЗ. Лише після повернення на початку 2024 року Калюжний став основним футболістом "Олександрії".

Півзахисник виступав за юнацькі збірні України (U16-U18). У 2013-2015 роках загалом провів за них 27 поєдинків. 11 жовтня 2024 року дебютував у національній команді в матчі Ліги націй проти Грузії.