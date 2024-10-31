Сенсація Формули-1 збурив ринок пілотів: етнічному українцю шукають команду всім світом

Ще влітку цьогоріч прізвище новачка F1 було знайоме хіба що справжнім гікам автоспорту. Уродженець Великого Буенос-Айреса розпочав сезон-2024 за кермом MP Motorsport у Формулі-2. З цією нідерландською командою аргентинець виступав у "Єврокубку Формули-Рено" та Формулі-3, а під кінець минулого року дебютував у F2.

Якщо результати Колапінто в сезоні-2023 були посередніми – 19-те місце та схід із дистанції в Абу-Дабі, то цьогоріч значно покращилися. На трасі в Бахрейні він уперше потрапив до очкової зони, а в спринті Мельбурна фінішував четвертим. Прорив стався на короткому заїзді в Імолі, де аргентинський гонщик переміг із найшвидшим колом. Ще двічі він фінішував другим (Барселона, Шпільберг).

"Вільямс" покликав Колапінто на Гран-прі Британії, надавши тому болід на вільну практику в Сільверстоуні. Аргентинець "накрутив" 24 кола та досягнув головного – не став останнім. Натомість головній зірці команди – Алексу Албону – програв чотири "десятки". Основний пілот стайні Логан Сарджент у другій-третій практиках втратив менше, та свого вже відспівав.

Американця, який постійно поступався Албону та не набрав жодного пункту за півтора роки в пелотоні, давно відправляли геть. Утім, на його місце преса сватала пілотів із досвідом виступів у Формулі-1 – Міка Шумахера та Ліама Лоусона. Перехід останнього до "Вільямса", однак, заблокував "Ред Булл". Натомість аргентинський ноунейм обійшов сина 7-разового чемпіона світу на віражі та був 27 серпня проголошений гонщиком британської стайні до кінця сезону.

Дебют Колапінто припав на Гран-прі Італії – особливої для пілота країни. У ньому тече італійська кров за лінією батька Анібаля, до громадянства Аргентини він додав італійське, а в 14 років переїхав саме на Апенніни для розвитку власної автоспортивної кар'єри. До речі, предки матері гонщика – Андреа Трофі(-и-)мчук – мігранти з Волині, які перебралися до Аргентини наприкінці 30-х. Отже, й українська кров у жилах присутня.

На культовій трасі в Монці Колапінто виступив гідно. Після старту з передостаннього ряду він зумів пробитися на 12-те місце на фініші. Далі більше. На Гран-прі Азербайджану аргентинець разом із Албоном пробився в топ-10 кваліфікації, а потім британський таєць ще й залишився позаду. У гонці вони обмінялися позиціями, але фініш Колапінто на 8-й сходинці став одкровенням.

За два гран-прі аргентинський пілот приніс "Вільямсу" більше очок, ніж напарники Албона за останні 3,5 роки разом узяті. Такий виступ новачка неабияк підняв до нього інтерес. А менеджмент британської стайні, вочевидь, почав усвідомлювати, що поспішив затвердити гонщиків на сезон-2025. Лідер команди Албон уклав новий контракт у травні, а влітку "Вільямс" оформив гучне підписання Карлоса Сайнса.

Після Баку керівник команди Джон Воулз розпочав перемовини з "Ауді" щодо прилаштування Колапінто на наступний сезон. Німецький автогігант приєднається до Формули-1 у новому році, взявши під контроль "Заубер". Безумовний аутсайдер нинішнього сезону ще не визначився з другим пілотом, оголосивши лише про контракт Ніко Хюлькенберга. Проте, "Ауді" швидко дав зрозуміти, що поки схиляється до інших варіантів – Шумахера-молодшого чи в гіршому разі продовження Валттері Боттаса.

Фото: Серхіо Перес і Франко Колапінто несподівано стали конкурентами за місце в "Ред Буллі" (redbullcontentpool.com)

Тим часом акції Колапінто продовжили зростати. На Гран-прі Сингапуру він фінішував на межі залікової зони, поступившись Серхіо Пересу з чемпіонського "Ред Булла". Натомість в кваліфікації спринту в Остіні дійшов до фіналу, коли Албон закінчив після першого сегменту. У гонці ж аргентинець стартував 15-м і зумів піднятися на 10-те місце, заробивши ще бал.

Тепер британський інсайдер Джо Сейвард поділився сенсацією. Колапінто всерйоз зацікавився "Ред Булл". Менеджмент "червоних биків" готовий розглянути варіант зі завчасним прощанням із Пересом. Тоді напарником Макса Ферстаппена стане або згаданий Лоусон, або Юкі Цунода. Звільнене ж місце в дочірній команді РБ нібито й готові віддати аргентинському гонщику.

Посеред вікенду в Мехіко італійська преса додала гостроти. Тамтешній Sky Sport уже прямо написав, що "Ред Булл" запропонував Колапінто контракт на 2025-й. Далі "червоні бики" планують домовитися з "Вільямсом", адже аргентинець залишається з чинним договором зі середняком чемпіонату. Події Гран-прі Мексики лише б мали переконати чемпіонську команду в правильному перебігу думок. Перес на трасі поступився Лоусону в жорсткій боротьбі та провалив спробу взяти додаткове очко за найшвидше коло. Натомість Колапінто стартував 15-м, упродовж всього етапу претендував на місце в топ-10 і фінішував на 12-й позиції.

Тепер інтерес до аргентинця "Ред Булл" підтвердив на офіційному рівні. Очільник команди Крістіан Хорнер заявив, що "був би поганим керівником, якби не зацікавився ним". Натомість радник чемпіонської стайні Гельмут Марко розставив акценти – Колапінто заберуть лише на повноцінній основі, а не в оренду, як "Вільямс" хотів улаштувати з "Ауді".

Утім, інсайдерів уже не зупинити. Нідерландський коментатор Джек Плой поділився пікантною пропозицією від Марко до Воулза. "Ред Булл" нібито запропонував "Вільямсу" 20 млн доларів відступних і навіть розгляне варіант із переходом Колапінто відразу в першу команду до Ферстаппена. Що дим – не без вогню – натякнув і згаданий раніше Сейвард. Він окреслив готовність закластися на невелику суму щодо ролі основного пілота для аргентинця в "Ред Буллі".

Колапінто ще матиме кілька нагод забезпечити собі місце в F1 на сезон-2025. До кінця нинішньої кампанії залишається 4 гран-прі – Сан-Паулу, Лас-Вегас, Катар, Абу-Дабі. Перший та третій етапи ще й стануть подвійними, зі спринтами. Отже, в аргентинського пілота залишається 6 спроб працевлаштуватися на наступний рік. Та навіть якщо це не вдасться, він буде першим претендентом, щоб замінити когось з основних 20-ти пілотів у новому сезоні...