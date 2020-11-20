Сенкевич: в Николаеве ФЛП, которые закрылись из-за карантина, получат компенсацию

Фото: Александр Сенкевич (facebook.com)

В Николаеве на помощь предпринимателям, которые вынуждены закрыться из-за карантина, направят 10 миллионов гривен.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Пообщался с директором Николаевского областного центра занятости Дмитрием Обороньком по поводу помощи николаевским предприятиям, которые на время карантина вынуждены были сократить или приостановить свою деятельность. В Николаевской области есть возможность оказать помощь в размере более 10-ти миллионов гривен на компенсации по частичной безработице", - говорит Александр Сєекевич.

По его словам, речь идет о предприятиях и ФЛП, которые вынуждены были из-за карантинных мер остановить или сократить свою деятельность.

"Предприниматели малого и среднего бизнеса имеют возможность обратиться в центр занятости с запросом о предоставлении помощи для себя и своих работников. Чтобы получить такую помощь, нужно подготовить необходимый пакет документов. Он есть в открытом доступе", - говорит городской голова Николаева.

Он сообщил, что в городе помощь ранее уже получили 5 тысяч человек.

"Совместными усилиями нашей команды и службы занятости за 8 предыдущих месяцев было проведено компенсации почти 5000 николаевцам на общую сумму 29,2 миллионов гривен. То есть это 5 тысяч сохраненных рабочих мест", - подчеркнул городской голова Николаева.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжения стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне.