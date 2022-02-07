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Сенегал в серии пенальти победил Египет и выиграл Кубок Африки

Автор: Андрей Вырва

В финале Кубка африканских наций встретились Египет и Сенегал. Сенегал одержал победу в серии пенальти.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сенегал – Египет 0:0

В начале матча сборная Сенегала заработала право на пробитие пенальти. Но Садио Мане не смог переиграть голкипера египтян.

К концу первого тайма была ровная игра, в которой можно отметить разве что удар Мохамеда Салаха, с которым справился голкипер Сенегала.

Во втором тайме продолжилась ровная игра, в которой немного остро были сенегальцы. Но команды не забили голов в основное время, поэтому их ожидало еще 30 минут.

В первой дополнительной 15-минутке у игроков Сенегала было три голевых момента, однако не смогли их реализовать.Во втором дополнительном тайме команды не рисковали и такое впечатление, что ждали серию пенальти. Матч завершился со счётом 0:0.

Серия пенальти команды началась с точных ударов. Египет не забил свой второй удар, а Сенегал третий. Счет 2:2 после трех ударов. Сенегал забил и четвертый удар, а удар египтянина отразил Эдуар Менди. Решающий пятый удар уверенно реализовал Садио Мане и принес Сенегалу победу на турнире. 4:2 в пользу Сенегала в серии пенальти.

Напомним, что в матче чемпионата Испании "Барселона" выиграла у "Атлетико" со счетом 4:2.

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Футбол