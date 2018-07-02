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Интервью

Сенегал попросил ФИФА отменить правило выхода в плей-офф ЧМ

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    02.07.2018 - 15:56
Фото: футболисты сборной Сенегала (twitter.com/FootballSenegal)
Фото: футболисты сборной Сенегала (twitter.com/FootballSenegal)

Федерация считает правило вылета по подсчету карточек несправедливым

Федерация футбола Сенегала направила Международной федерации футбола (ФИФА) два письма с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира по показателю fair play - подсчету количества желтых карточек. Об этом сообщает Reuters.

По итогам группового этапа ЧМ-2018, у сборных Сенегала и Японии были одинаковые показатели, но азиатская команда вышла в плей-офф, поскольку получили меньше желтых карточек, чем африканцы. Это правило было применено впервые. При этом с 75 минуты матча с Польшей (0:1) японцы перестали атаковать, так как их устраивал результат параллельной игры.

"Мы считаем, что, узнав о голе Колумбии в ворота Сенегала, сборная Японии фактически бросила играть, поскольку ее устраивал результат. Это противоречит принципам футбола. Еще больше шокирует то, что тренер сборной Японии даже не отрицал данный факт. На послематчевой пресс-конференции он подтвердил, что команда сохраняла счет 0:1.

Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов честной игры (fair play). Она ощущала свою безнаказанность. В такой ситуации правило подсчета карточек теряет смысл", - говорится в одно из писем.

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Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, плей-офф, Сенегал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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