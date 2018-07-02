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Сенегал попросив ФІФА скасувати правило виходу в плей-офф ЧС

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    02.07.2018 - 15:56
Фото: футболісти збірної Сенегалу (twitter.com/FootballSenegal)
Фото: футболісти збірної Сенегалу (twitter.com/FootballSenegal)

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Федерація футболу Сенегалу направила Міжнародній федерації футболу (ФІФА) два листи з проханням переглянути правило виходу в плей-офф чемпіонату світу з показником fair play - підрахунку кількості жовтих карток. Про це повідомляє Reuters.

За підсумками групового етапу ЧС-2018, у збірних Сенегалу і Японії були однакові показники, але азіатська команда вийшла в плей-офф, оскільки отримали менше жовтих карток, ніж африканці. Це правило було застосовано вперше. При цьому з 75 хвилини матчу з Польщею (0:1) японці перестали атакувати, так як їх влаштовував результат паралельної гри.

"Ми вважаємо, що, дізнавшись про гол Колумбії в ворота Сенегалу, збірна Японії фактично кинула грати, оскільки її влаштовував результат. Це суперечить принципам футболу. Ще більше шокує те, що тренер збірної Японії навіть не заперечував цей факт. На післяматчевій прес-конференції він підтвердив, що команда зберігала рахунок 0:1.

Федерація футболу Сенегалу шкодує про те, що збірна Японії не дотримувалася принципів чесної гри (fair play). Вона відчувала свою безкарність. У такій ситуації правило підрахунку карток втрачає сенс ", - йдеться в один з листів.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 2 липня ЧС-2018: Колумбія перемогла Сенегал і вийшла в плей-офф
Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, плей-офф, Сенегал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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