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Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против РФ из-за Навального

Автор: Артур Родивилов

Конгресс США готовится ввести санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Законопроект внесла группа американских сенаторов.

Об этом сообщается на сайте одного авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

Сенаторы предлагают ввести санкции в отношении российских официальных лиц, "причастных к грубым нарушениям международного права".

"Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия»", - отмечается в сообщении.

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Отметим, Навального, вероятно, отравили химическим веществом из группы "Новичок". В причастности к отравлению подозревают власти Российской Федерации, поскольку Навальный является самым известным российским оппозиционером.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявлял, что существует большая вероятность того, что отравление Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

Напомним, ранее в ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

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