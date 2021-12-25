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Сенаторы США призвали Байдена сотрудничать с Германией против Nord Stream 2

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Вашингтон, Суббота 25 декабря 2021 02:14
Сенаторы США призвали Байдена сотрудничать с Германией против Nord Stream 2 Фото: Сенаторы США призвали Байдена сотрудничать с Германией против Nord Stream 2 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенаторы Роб Портман (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) заявили, что президент США Джо Байден должен теснее работать с правительством Германии для того, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Сейчас его сертификация остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Сенаторы напомнили, что Россия проявляет агрессию по отношению к Украине.

"Администрация Байдена поставила дипломатию во главу угла своих усилий по сдерживанию России. Однако эти усилия должны сочетаться с необходимыми экономическими и военными мерами, которые укрепят дипломатический подход и придадут ему больший вес", - написали сенаторы.

Одной из таких мер они называют серьезный пересмотр Байденом позиции по введению санкций против "Северного потока-2". Портман и Шахин считают, что Россия использует свои энергетические ресурсы как оружие, в том числе требуя геополитических уступок от Молдовы и отказываясь наращивать поставки газа в Европу на фоне резкого скачка цен там.

"Администрация должна тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы не допустить ввода трубопровода в эксплуатацию; в интересах Европы лишить Путина еще одного рычага влияния на наших союзников", - заявили они.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация газопровода "Северный поток-2" была приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать "Северный поток-2" для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Сенат США Северный поток-2
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