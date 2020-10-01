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Сенаторы США попросили Трампа ввести санкции против РФ из-за Навального

Вашингтон, Четверг 01 октября 2020 07:43
Сенаторы США попросили Трампа ввести санкции против РФ из-за Навального
Фото: Сенат США (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (Республиканская партия) и старший демократ комитета Роберт Менендес обратились к президенту США Дональду Трампа в связи с отравлением "Новичком" российского политика Алексея Навального. Они призвали Белый дом провести расследование произошедшего.

Об этом говорится в письме президенту от руководства сенатского комитета по международным отношениям.

Сенаторы просят выяснить, было ли использовано российскими властями химическое или биологическое оружие против своего гражданина. По их мнению, такое нарушение международного права должно наказываться применением санкций.

"Мы очень обеспокоены оценкам, что российский антикоррупционный активист Алексей Навальный был отравлен в августе 2020 года нервно-паралитическим агентом группы "Новичок", - говорится в письме

Отметим, Навального, вероятно, отравили химическим веществом из группы "Новичок". В причастности к отравлению подозревают власти Российской Федерации, поскольку Навальный является самым известным российским оппозиционером.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявлял, что существует большая вероятность того, что отравление Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

Напомним, ранее в ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

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