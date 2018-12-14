Сенаторы США отказались поддержать Саудовскую Аравию в йеменском конфликте

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Решение было принято из-за причастности саудовского кронпринца к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи

Американские сенаторы в четверг, 13 декабря, поддержали резолюцию, в которой говорится о прекращении Соединенными Штатами Америки (США) любой военной помощи Саудовской Аравии в войне в Йемене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Кроме того, члены американского сената отказались от поддержки Дональда Трампа, который заявил, что Эр-Рияд остается для Вашингтона стратегическим союзником на Ближнем Востоке.

Как отмечается, за антисаудовскую резолюцию проголосовали 56 членов американского сената, 41 сенатор проголосовал против такого решения. Однако резолюция еще не получила статуса закона, для этого необходимо выполнить ряд дополнительных шагов.

Сенаторы уверены, что журналист Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравій в Стамбуле по приказу саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана. После принятия решения о прекращении военного сотрудничества, сенаторы приняли резолюцию, в которой призвали Эр-Рияд наказать всех, кто виновен в убийстве Хашкаджи.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил поддержку кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману вопреки сообщениям о его причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.