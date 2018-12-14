Сенатори США відмовилися підтримати Саудівську Аравію в єменському конфлікті

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Рішення було прийняте через причетність саудівського кронпринца до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи

Американські сенатори у четвер, 13 грудня, підтримали резолюцію, в якій говориться про припинення Сполученими Штатами Америки (США) будь-якої військової допомоги Саудівській Аравії у війні в Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Крім того, члени американського сенату відмовилися від підтримки Дональда Трампа, який заявив, що Ер-Ріяд залишається для Вашингтона стратегічним союзником на Ближньому Сході.

Як зазначається, за антисаудівську резолюцію проголосували 56 членів американського сенату, 41 сенатор проголосував проти такого рішення. Проте резолюція ще не отримала статусу закону, для цього необхідно виконати ряд додаткових кроків.

Сенатори впевнені, що журналіст Джамаль Хашкаджи був убитий у консульстві Саудівської Аравій у Стамбулі за наказом саудівського кронпринца Мухаммада бін Салмана. Після прийняття рішення про припинення військової співпраці, сенатори прийняли резолюцію, в якій закликали Ер-Ріяд покарати всіх, хто винний у вбивстві Хашкаджи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив підтримку кронпринцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману всупереч повідомленням про його причетність до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджи.

Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством Хашкаджи.