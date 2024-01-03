UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенатору США висунули звинувачення в хабарництві

Фото: сенатор США Боб Менендес (twitter SenatorBobMenendez)
Автор: Максим Шушко

Американському сенатору Бобу Менендесу пред'явлено звинувачення в тому, що він брав хабар від бізнесмена з Нью-Джерсі, щоб допомогти Катару та Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В обвинувальному висновку йдеться, що Менендес отримував хабарі готівкою та золотими зливками від забудовника Фреда Дайбеса, який шукав інвестиції від катарського фонду для проекту нерухомості. У відповідь Менендес зробив "кілька публічних заяв" на підтримку уряду Катару.

Згідно з обвинувальним актом федерального суду Нью-Йорка, Дайбес очікував, що Менендес "використає свій вплив і владу та порушить свої офіційні обов'язки щодо надання допомоги забудовнику", коли він домагався катарських інвестицій.

Стверджується, що катарський чиновник подарував квитки на Гран-прі Формули-1 у Майамі родичу дружини Менендеса у 2022 та 2023 роках. Раніше прокуратура США також звинуватила політика у змові з метою діяти як "агент Єгипту", оскільки він був головою сенатського комітету з міжнародних відносин.

У вересні США звинуватили сенатора та його дружину в отриманні сотень тисяч доларів готівкою, золотих зливків і кабріолету Mercedes, як хабар від трьох бізнесменів з Нью-Джерсі, включаючи Дайбеса. Усі п'ятеро не визнали себе винними і постануть перед судом у травні.

Адвокат Менендеса заявив, що нові звинувачення уряду "пахнуть розпачем" і включають "дивні припущення" щодо законних контактів із іноземними чиновниками.

Згідно з обвинувальним висновком, минулого року катарська інвестиційна компанія створила спільне підприємство з компанією Дайбеса і погодилася вкласти у проект десятки мільйонів доларів. Після цього катарський інвестор передав ще чотири квитки на Гран-прі родичу дружини Менендеса.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиСенат СШАкоррупция