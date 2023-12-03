UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенатори закликають Байдена заборонити польоти до Китаю: названо причину

Фото: Сенатори закликають Білий дім заборонити польоти до Китаю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенатори від Республіканської партії США на чолі з Марко Рубіо закликали президента Джо Байдена заборонити авіасполучення з Китаєм після різкого зростання кількості випадків респіраторних захворювань у КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні негайно обмежити поїздки між Сполученими Штатами та Китаєм, поки не дізнаємося більше про небезпеки, пов'язані з цією новою хворобою", - йдеться у листі, який підписали Рубіо та ще кілька республіканців.

Представник адміністрації Байдена заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за зростанням захворюваності на респіраторні захворювання в Китаї, але додав, що спостерігаються сезонні тенденції.

"Нічого незвичайного не відбувається... Наразі немає жодних ознак того, що є сполучною ланкою між людьми, які звертаються за допомогою до відділення невідкладної допомоги США, та спалахом респіраторних захворювань у Китаї", - додали в Білому домі.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив у відповідь на лист Рубіо, що відповідні твердження є суто зловмисними вигадками, і Китай рішуче виступає проти них.

Марія Ван Керхове, яка виконує обов'язки директора департаменту ВООЗ з профілактики епідемій та пандемій, заявила раніше, що зростання, мабуть, зумовлене збільшенням кількості дітей, які заразилися патогенами, яких вони уникали протягом двох років обмежень, пов'язаних із COVID-19.

Китай скасував суворі заходи щодо боротьби з COVID-19

Нагадаємо, у грудні 2022 року майже через три роки після перших суворих обмежувальних заходів Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку пандемії коронавірусу.

Через місяць, у січні 2023 року, Китай відкрив морські та наземні перетину з Гонконгом, а також скасував вимогу для мандрівників, що прибули, залишатися на карантині.

Сполучені Штати зняли обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних гостей, у тому числі з Китаю, починаючи з листопада 2021 року. У червні 2022 року Вашингтон також скасував вимогу про те, щоб авіапасажири складали тест перед посадкою на літак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайСенат СШАРеспубліканська партія США