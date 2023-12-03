Сенатори закликають Байдена заборонити польоти до Китаю: названо причину

Сенатори від Республіканської партії США на чолі з Марко Рубіо закликали президента Джо Байдена заборонити авіасполучення з Китаєм після різкого зростання кількості випадків респіраторних захворювань у КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми повинні негайно обмежити поїздки між Сполученими Штатами та Китаєм, поки не дізнаємося більше про небезпеки, пов'язані з цією новою хворобою", - йдеться у листі, який підписали Рубіо та ще кілька республіканців.

Представник адміністрації Байдена заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за зростанням захворюваності на респіраторні захворювання в Китаї, але додав, що спостерігаються сезонні тенденції.

"Нічого незвичайного не відбувається... Наразі немає жодних ознак того, що є сполучною ланкою між людьми, які звертаються за допомогою до відділення невідкладної допомоги США, та спалахом респіраторних захворювань у Китаї", - додали в Білому домі.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив у відповідь на лист Рубіо, що відповідні твердження є суто зловмисними вигадками, і Китай рішуче виступає проти них.

Марія Ван Керхове, яка виконує обов'язки директора департаменту ВООЗ з профілактики епідемій та пандемій, заявила раніше, що зростання, мабуть, зумовлене збільшенням кількості дітей, які заразилися патогенами, яких вони уникали протягом двох років обмежень, пов'язаних із COVID-19.

Китай скасував суворі заходи щодо боротьби з COVID-19

Нагадаємо, у грудні 2022 року майже через три роки після перших суворих обмежувальних заходів Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це були перші радикальні зміни від початку пандемії коронавірусу.

Через місяць, у січні 2023 року, Китай відкрив морські та наземні перетину з Гонконгом, а також скасував вимогу для мандрівників, що прибули, залишатися на карантині.

Сполучені Штати зняли обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних гостей, у тому числі з Китаю, починаючи з листопада 2021 року. У червні 2022 року Вашингтон також скасував вимогу про те, щоб авіапасажири складали тест перед посадкою на літак.