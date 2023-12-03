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Сенаторы призывают Байдена запретить полеты в Китай: названа причина

Воскресенье 03 декабря 2023 03:53
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Сенаторы призывают Байдена запретить полеты в Китай: названа причина Фото: Сенаторы призывают Белый дом запретить полеты в Китай (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенаторы от Республиканской партии США во главе с Марко Рубио призвали президента Джо Байдена запретить авиасообщение с Китаем после резкого роста числа случаев респираторных заболеваний в КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны немедленно ограничить поездки между Соединенными Штатами и Китаем, пока не узнаем больше об опасностях, связанных с этой новой болезнью", - говорится в письме, которое подписали Рубио и еще несколько республиканцев.

Представитель администрации Байдена заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ростом заболеваемости респираторными заболеваниями в Китае, но добавил, что наблюдаются сезонные тенденции.

"Ничего необычного не происходит... В настоящее время нет никаких признаков того, что является связующим звеном между людьми, обращающимися за помощью в отделения неотложной помощи США, и вспышкой респираторных заболеваний в Китае", - добавили в Белом доме.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил в ответ на письмо Рубио, что соответствующие утверждения являются чисто злонамеренными измышлениями, и Китай решительно выступает против них.

Мария Ван Керхове, исполняющая обязанности директора департамента ВОЗ по профилактике эпидемий и пандемий, заявила ранее, что рост, по-видимому, обусловлен увеличением числа детей, заразившихся патогенами, которых они избегали в течение двух лет ограничений, связанных с COVID-19.

Китай отменил строгие меры по борьбе с COVID-19

Напомним, в декабре 2022 года почти через три года после первых строгих ограничительных мер Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала пандемии коронавируса.

Спустя месяц, в январе 2023 года, Китай открыл морские и наземные пересечения с Гонконгом, а также отменил требование для прибывших путешественников оставаться на карантине.

В свою очередь, Соединенные Штаты сняли ограничения на поездки для полностью вакцинированных иностранных гостей, в том числе из Китая, начиная с ноября 2021 года. В июне 2022 года Вашингтон также отменил требование о том, чтобы авиапассажиры сдавали тест перед посадкой на самолет.

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