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Сенатори США проведуть секретний брифінг щодо допомоги для України, - CNN

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Субота 03 грудня 2022 06:05
Сенатори США проведуть секретний брифінг щодо допомоги для України, - CNN Фото: для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Американські сенатори проведуть секретний брифінг наступної середи на тлі прагнення адміністрації президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ця зустріч відбудеться в той час, коли адміністрація наполягає на наданні Україні додаткової допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів, яка може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, що має бути схвалений до 16 грудня для фінансування уряду.

Досі незрозуміло, чи укладе адміністрація угоду по гігантському комплексному пакету або їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію про фінансування федеральних агентств на торішньому рівні - проти чого застерігає Пентагон, йдеться в публікації.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США.

Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб уразливі категорії населення продовжували отримувати рятувальну допомогу", - зазначається у листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру палати представників Ненсі Пелосі.

За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена повномасштабною військовою агресією РФ та масованими ракетними ударами.

Відповідно до фактичного бюлетеня, розбивка виглядає так:

  • 21,7 мільярда доларів для Міністерства оборони, які будуть витрачені на "обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".
  • 14,5 млрд доларів для Державного департаменту на "пряму бюджетну підтримку України, критично важливі інвестиції під час війни, допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу".
  • 626 мільйонів доларів для Міністерства енергетики "для підтримки ядерної безпеки України та для модернізації Стратегічного нафтового резерву".
  • 900 мільйонів доларів для Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб "для надання стандартної медичної допомоги та допоміжних послуг українським умовно-достроково звільненим".

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що президент Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом схвалити додаткову допомогу Україні на суму 37 млрд доларів.

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