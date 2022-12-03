Сенаторы США проведут секретный брифинг относительно помощи для Украины, - CNN
Американские сенаторы проведут секретный брифинг в следующую среду на фоне стремления администрации президента США Джо Байдена увеличить помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Эта встреча состоится в то время, когда администрация настаивает на предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 37 миллиардов долларов, которая может быть включена в сводный законопроект на конец года, что должен быть одобрен до 16 декабря для финансирования правительства.
До сих пор неясно, заключит ли администрация сделку по гигантскому комплексному пакету или же ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне - против чего предостерегает Пентагон, говорится в публикации.
Согласно информационному бюллетеню, опубликованному в прошлом месяце CNN, запрос на финансирование Украины распределен между четырьмя правительственными ведомствами США.
Финансирование "обеспечит Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и чтобы уязвимые категории населения продолжали получать спасательную помощь", - указывается в письме директора Управления и бюджета Шаланды Янг, направленном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.
По ее словам, в нем также рассматривается острая нехватка продовольствия и энергии, вызванная полномасштабной военной агрессией РФ и массированными ракетными ударами.
Согласно фактическому бюллетеню, разбивка выглядит так:
- 21,7 миллиарда долларов для Министерства обороны, которые будут потрачены на "оборудование для Украины, пополнение запасов Министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки".
- 14,5 млрд долларов для Государственного департамента на "прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь".
- 626 миллионов долларов для Министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации Стратегического нефтяного резерва".
- 900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения и социальных служб "для предоставления стандартной медицинской помощи и вспомогательных услуг украинским условно-досрочно освобожденным".
Напомним, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что президент Джо Байден обратился в Конгресс с запросом одобрить дополнительную помощь Украине на сумму 37 млрд долларов.
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