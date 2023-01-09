Сенатор США після візиту в Київ порівняв Путіна з Гітлером і закликав його зупинити

"Коли Гітлера не зупинили, ми отримали 55 млн смертей по всьому світу. Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відновити Радянський Союз… І зараз його можна зупинити", - додав сенатор в інтерв’ю телеканалу.

Такі думки незалежний сенатор від штату Мен висловив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

"Було б катастрофічно припинити допомогу Україні в цей момент. Я просто попросив би тих людей, які піднімають цей галас, почитати трохи історії. Погугліть Судети в 1938 році, Рейнську область в 1936 році, коли Гітлера можна було зупинити", - підкреслив сенатор.

При цьому на запитання, чому такий сплеск військової допомоги необхідний саме зараз, Кінг відповів, що існують два фактори.

"Насамперед - це захист українців. Я маю на увазі, що їх просто б'ють. Це занадто м’яке слово з точки зору їхньої енергетичної інфраструктури. Тож, частина протиповітряної оборони, ракети Patriot. Але те, що відбувається на сході, є, по суті, окопною війною. Це майже Перша світова війна. Це жахливо. І ця броньована техніка призначена для боротьби з цим. Ми маємо дати українцям шанс боротися з цим вторгненням. Уявіть, ніби наше східне узбережжя, від Мен до Флориди, а потім на захід до Х’юстона, Техасу, було окуповане іноземною державою. Так само весь східний кордон України окупований. І саме там буде ця боротьба. І тому ці маневрені транспортні засоби будуть такими важливими", - підкреслив Кінг.

Окремо сенатор наголосив на питанні підзвітності американської допомоги, яка надається Україні, повторивши тезу Зеленського про те, що це не благодійність.

"Вони, українці, воюють за нас, за наші цінності, за те, що допомога, яку ми їм надаємо, не є благодійністю. Це наш особистий інтерес", - наголосив Кінг.

Крім того, сенатор розповів про стан обліку тієї військової техніки, яка надається Україні, зауваживши, що українці співробітничають з дуже шанованими аудиторськими компаніями, як Deloitte, бухгалтерськими фірмами, працюють із програмним забезпеченням SAP.

"Ми зустрічалися з багатьма офіцерами й рядовими, їхніми фінансистами… Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який приїде, здається, наступного місяця. Я був дуже вражений рівнем підзвітності. І тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються даремно, я не думаю, що він витримує критики", - сказав сенатор.