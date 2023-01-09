Сенатор США после визита в Киев сравнил Путина с Гитлером и призвал его остановить

"Когда Гитлера не остановили, мы получили 55 млн смертей по всему миру. Это момент, когда мы знаем, что Путин хочет захватить Украину. Он хочет восстановить Советский Союз… И сейчас его можно остановить", - добавил сенатор в интервью телеканалу.

Такое мнение независимый сенатор от штата Мэн высказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

"Было бы катастрофически прекратить помощь Украине в этот момент. Я просто попросил бы тех людей, которые поднимают этот шум, почитать немного истории. Погуглите Судеты в 1938 году, Рейнскую область в 1936 году, когда Гитлера можно было остановить", - подчеркнул сенатор.

При этом на вопрос, почему такой всплеск военной помощи необходим именно сейчас, Кинг ответил, что есть два фактора.

"Прежде всего - это защита украинцев. Я имею в виду, что их просто бьют. Это слишком мягкое слово с точки зрения их энергетической инфраструктуры. Итак, часть противовоздушной обороны, ракеты Patriot. Но то, что происходит на востоке, это, по сути, окопная война. Это почти Первая мировая война. Это ужасно. И эта бронированная техника предназначена для борьбы с этим, мы должны дать украинцам шанс бороться с этим вторжением. Представьте себе: будто наше восточное побережье, от Мэн до Флориды, а потом на запад до Хьюстона, Техаса, было оккупирована иностранным государством. Также вся восточная граница Украины оккупирована. И именно там будет эта борьба. И поэтому эти маневренные транспортные средства будут столь важны", - подчеркнул Кинг.

Отдельно сенатор отметил вопрос подотчетности американской помощи, которая предоставляется Украине, повторив тезис Зеленского о том, что это не благотворительность.

"Они, украинцы, воюют за нас, за наши ценности, за то, что помощь, которую мы им оказываем, не благотворительность. Это наш личный интерес", - подчеркнул Кинг.

Кроме того, сенатор рассказал о состоянии учета предоставляемой Украине военной техники, заметив, что украинцы сотрудничают с очень уважаемыми аудиторскими компаниями, как Deloitte, бухгалтерскими фирмами, работают с программным обеспечением SAP.

"Мы встречались со многими офицерами и рядовыми, их финансистами… Они учитывают каждую запчасть, которая поступает в страну. Кроме того, у нас есть генеральный инспектор из Пентагона, который приедет, кажется, в следующем месяце. Я был очень поражен уровнем подотчетности. И потому этот аргумент о том, что деньги как-то тратятся впустую, я не думаю, что он выдерживает критики", - сказал сенатор.