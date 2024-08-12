UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенатор Грем відповів, чи можуть США зняти всі обмеження на використання Україною зброї проти РФ

Фото: сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Кава

Рішення України зайти на територію Курської області було дивовижним. Саме тому США мають бути більш гнучкими у своїх дозволах з використання зброї, наданої Україні.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

Кореспондент РБК-Україна запитала у Грема, чи можуть Сполучені Штати скасувати всі заборони щодо використання українськими військовими американської зброї. На що сенатор відповів, що Україна має використовувати зброю так, "щоб Росія насправді усвідомила, що відбувається".

"Далекобійна артилерія дозволила Україні перейти в наступ і відсунути Росію назад. F-16 потрібно дозволити діяти на максимальну користь для захисту України від вторгнення. Отже, обмеження на зброю потрібно зняти, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну", - сказав Грем.

На його думку, вхід України на територію Росії наземними силами був блискучим і сміливим кроком, який зробили люди, готові боротися за свою власну свободу.

"Тому зброя, яку ми надали, повинна використовуватися на максимальний ефект для підтримки цієї демократії, щоб вона вижила під час цього вторгнення, і ця зброя не тільки допомагає Україні, але й стримує інших. Якщо ми зробимо це правильно, інші агресори в усьому світі менш імовірно наважаться на вторгнення до своїх сусідів, якщо ми будемо з Україною і переможемо", - заявив сенатор.

Він вважає, що американським чиновникам необхідно зняти обмеження, які заважають повному використанню зброї для стримування вторгнення Росії в Україну.

"Давайте думати про Україну в довгостроковій перспективі, а не короткостроково. Нехай будуть стратегічні угоди, які матимуть економічні відносини між США та Україною на найближче майбутнє, і ми переможемо в цій війні", - підкреслив він.

Що передувало

6 серпня у Курській області почалися бої. Тоді росіяни почали звинуватити українські війська в прориві кордону. Однак вперше присутність ЗСУ у Курській області підтвердив президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня. 

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США чекають від України інформацію щодо події на кордоні з Росією для того, щоб "краще зрозуміти", що відбувається у Курській області.

Детальніше про те, що відбувається у прикордонних районах РФ читайте в нашому матеріалі "Стиль Сирського. Як "Курський прорив" може посилити переговорні позиції України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКурська областьВійна в Україні