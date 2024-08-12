Сенатор Грем відповів, чи можуть США зняти всі обмеження на використання Україною зброї проти РФ

Кореспондент РБК-Україна запитала у Грема, чи можуть Сполучені Штати скасувати всі заборони щодо використання українськими військовими американської зброї. На що сенатор відповів, що Україна має використовувати зброю так, "щоб Росія насправді усвідомила, що відбувається".

"Далекобійна артилерія дозволила Україні перейти в наступ і відсунути Росію назад. F-16 потрібно дозволити діяти на максимальну користь для захисту України від вторгнення. Отже, обмеження на зброю потрібно зняти, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну", - сказав Грем.

На його думку, вхід України на територію Росії наземними силами був блискучим і сміливим кроком, який зробили люди, готові боротися за свою власну свободу.

"Тому зброя, яку ми надали, повинна використовуватися на максимальний ефект для підтримки цієї демократії, щоб вона вижила під час цього вторгнення, і ця зброя не тільки допомагає Україні, але й стримує інших. Якщо ми зробимо це правильно, інші агресори в усьому світі менш імовірно наважаться на вторгнення до своїх сусідів, якщо ми будемо з Україною і переможемо", - заявив сенатор.

Він вважає, що американським чиновникам необхідно зняти обмеження, які заважають повному використанню зброї для стримування вторгнення Росії в Україну.

"Давайте думати про Україну в довгостроковій перспективі, а не короткостроково. Нехай будуть стратегічні угоди, які матимуть економічні відносини між США та Україною на найближче майбутнє, і ми переможемо в цій війні", - підкреслив він.

Що передувало

6 серпня у Курській області почалися бої. Тоді росіяни почали звинуватити українські війська в прориві кордону. Однак вперше присутність ЗСУ у Курській області підтвердив президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США чекають від України інформацію щодо події на кордоні з Росією для того, щоб "краще зрозуміти", що відбувається у Курській області.

Детальніше про те, що відбувається у прикордонних районах РФ читайте в нашому матеріалі "Стиль Сирського. Як "Курський прорив" може посилити переговорні позиції України".

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