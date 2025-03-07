У Сенаті США республіканці заблокували п'ять резолюцій на підтримку України

Вони зазначили, що п'ять сенаторів винесли на голосування кожен свою версію проєкту резолюції на підтримку України. У документах містився заклик "засудити жорстоке вторгнення" російського диктатора Володимира Путіна в Україну, а також підкреслити підтримку України з боку США.

Авторами резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь і Пітер Велч, а також незалежний сенатор Берні Сандерс.

Такі резолюції підтримав лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер. Він зазначив, що такі документи "підтверджують двопартійні засади", які мають підтримувати і демократи, і республіканці.

При цьому проти резолюції виступив республіканець, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш.

"Це навіть не законопроект, це тільки резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом. Особисто я повністю згоден із цією думкою (текстом резолюцій - ред.). Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект", - зазначив Ріш, уточнивши, що такий документ ніяк не вплине на Путіна.