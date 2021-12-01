В Сенате США утвердили рассмотрение поправки с санкциями против "Северного потока-2", - The Hill

В понедельник республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета в верхней палате, в частности из-за отказа демократов обсуждать поправку о санкциях против трубопровода.

По данным издания, руководство Сената работает над достижением соглашения о принятии в среду проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать.

Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

По данным The Hill, Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку.

Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно 770 млрд долларов. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены.