В Сенате США предлагают назначить спецпредставителя по Украине

Глава комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес, его заместитель Джим Риш и еще ряд сенаторов предложили рассмотреть Акт о партнерстве в области безопасности Украины. Этот документ призывает Администрацию США назначить нового спецпредставителя по Украине.
Об этом говорится на сайте комитет по иностранным делам Сената США.
"Эта законодательная инициатива помогает сохранить наше стратегическое партнерство, одновременно продвигая интересы национальной безопасности США", - заявил сенатор Крис Мерфи.
Как пояснили инициаторы этого документа, спецпредставитель США стал бы связующим звеном в вопросе мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, в нормандском формате, а также способствовал бы диалогу между странами в регионе Черного моря.
Напомним, спецпредставитель США в Украине был во время президентства Дональда Трампа. Тогда эту должность занимал Курт Волкер, однако в сентябре 2019 года он подал в отставку. После отставки Волкера на эту должность никто не был назначен.
В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский выразил надежду, что новый американский президент Джо Байден после инаугурации сможет избрать нового спецпредставителя по Украине.
Кроме того, в январе 2020 года Зеленский во время встречи с тогдашним госсекретарем США Майком Помпео просил назначить нового спецпредставителя по Украине