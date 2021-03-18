В Сенате США предлагают назначить спецпредставителя по Украине

Глава комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес, его заместитель Джим Риш и еще ряд сенаторов предложили рассмотреть Акт о партнерстве в области безопасности Украины. Этот документ призывает Администрацию США назначить нового спецпредставителя по Украине.

"Эта законодательная инициатива помогает сохранить наше стратегическое партнерство, одновременно продвигая интересы национальной безопасности США", - заявил сенатор Крис Мерфи.

Как пояснили инициаторы этого документа, спецпредставитель США стал бы связующим звеном в вопросе мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, в нормандском формате, а также способствовал бы диалогу между странами в регионе Черного моря.

Напомним, спецпредставитель США в Украине был во время президентства Дональда Трампа. Тогда эту должность занимал Курт Волкер, однако в сентябре 2019 года он подал в отставку. После отставки Волкера на эту должность никто не был назначен.