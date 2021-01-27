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В Сенате США отложили процесс по импичменту Трампу до 9 февраля

Автор: Инна Собора

Процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу стартовал и по договоренности обеих партий был отложен до 9 февраля. Решение было принято, чтобы дать сторонам процесса подготовиться.

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Об этом сообщает CNN.

В то же время, в Сенате отклонили требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным. За это проголосовали 55 человек, против - 45.

Кроме того, члены верхней палаты Конгресса США приняли присягу перед судебным рассмотрением дела по импичменту.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.

Отметим, в случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.

Напомним, ранее Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте.

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