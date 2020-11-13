В Сенате США обещают сохранить санкции против РФ при новом президенте

Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон подчеркнул, что в Конгрессе имеется сильный двухпартийный консенсус в отношении неприемлемости для национальных интересов США внешней политики России. При смене администрации послаблений санкционного режима со стороны Вашингтона ожидать не стоит.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в обеих партиях имеется сильное скептическое отношение к России при Путине.

"Это историческая трагедия, что Путин выбрал этот путь (конфронтации, - ред.) вместо того, чтобы должным образом интегрироваться с Западом. Поэтому, я думаю, что санкции останутся в силе независимо от того, кто будет президентом", - сказал сенатор.

В частности, сенатор-республиканец выразил надежду, что введенные Вашингтоном санкции против газопровода "Северный поток-2" будут действовать и дальше.

«Мы продолжим оказывать давление на Россию", – добавил он.

Ранее в США согласовали расширение санкций против "Северного потока-2".

Напомним, в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.