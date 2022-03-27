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В Сенате США надеются на принятие закона о жестких санкциях против РФ

Фото: сенатор Джим Риш (flickr.com/senateenergy)
Автор: Валерия Полищук

Член комитета по международным отношениям Сената США сенатор Джим Риш выразил надежду, что Конгресс сможет принять двухпартийное законодательство, которое наложит дополнительные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"С моей точки зрения, я бы хотел увидеть вторичные санкции против каждого банка в России. Я думаю, что с учетом того, что там происходит, мы действительно не можем быть слишком жесткими в отношении санкций. Нам просто необходимо обрушить молот", - заявил сенатор.

При этом он заявил, что каждая администрация хочет полностью контролировать ситуацию.

"Очевидно, я думаю, что Конгресс играет в этом определенную роль. Я бы хотел, чтобы через Конгресс был проведен определенный язык. Мы боролись с этим. Мы прилагали добросовестные усилия, но были очень близки к этому, но не довели дело до конца. Смотрите, они вводят свои санкции. Санкции действительно удивили нас тем, насколько эффективными они оказались, и я бы призвал их продолжать в том же духе и идти по этому пути", - добавил сенатор.

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Сенат СШАСанкции против России