В Сенате США надеются на принятие закона о жестких санкциях против РФ
Член комитета по международным отношениям Сената США сенатор Джим Риш выразил надежду, что Конгресс сможет принять двухпартийное законодательство, которое наложит дополнительные санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"С моей точки зрения, я бы хотел увидеть вторичные санкции против каждого банка в России. Я думаю, что с учетом того, что там происходит, мы действительно не можем быть слишком жесткими в отношении санкций. Нам просто необходимо обрушить молот", - заявил сенатор.
При этом он заявил, что каждая администрация хочет полностью контролировать ситуацию.
"Очевидно, я думаю, что Конгресс играет в этом определенную роль. Я бы хотел, чтобы через Конгресс был проведен определенный язык. Мы боролись с этим. Мы прилагали добросовестные усилия, но были очень близки к этому, но не довели дело до конца. Смотрите, они вводят свои санкции. Санкции действительно удивили нас тем, насколько эффективными они оказались, и я бы призвал их продолжать в том же духе и идти по этому пути", - добавил сенатор.
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