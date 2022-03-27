У Сенаті США сподіваються на прийняття закону про жорсткі санкції проти РФ

"З моєї точки зору, я б хотів побачити вторинні санкції проти кожного банку в Росії. Я думаю, що з урахуванням того, що там відбувається, ми дійсно не можемо бути занадто жорсткими щодо санкцій. Нам просто необхідно обрушити молот", - заявив сенатор.

При цьому він заявив, що кожна адміністрація хоче повністю контролювати ситуацію.

"Очевидно, я думаю, що Конгрес відіграє в цьому певну роль. Я б хотів, щоб через Конгрес було проведено певну мову. Ми боролися з цим. Ми докладали сумлінних зусиль, але були дуже близькі до цього, але не довели справу до кінця. Дивіться, вони вводять свої санкції. Санкції дійсно здивували нас тим, наскільки ефективними вони виявилися, і я б закликав їх продовжувати в тому ж дусі і йти цим шляхом", - додав сенатор.