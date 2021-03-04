В Сенате призвали Байдена "быстро" ввести санкции против "Северного потока-2"

Группа из 40 сенаторов Соединенных Штатов призвала президента Джо Байдена "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока - 2". В частности, против компаний и суден, которые участвуют в строительстве газопровода.

Об этом говорится в письме американских сенаторов к Джо Байдену .

Напомним, Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против "Северного потока-2" уже в мае.

Кроме того, 22 февраля Министерство финансов США внесло в еще один список санкций судно "Фортуна", которое строит газопровод "Северный поток" в Балтийском море, и его владельца.

Добавим, что 19 января США ввели санкции в отношении ведущего укладку "Северного потока - 2" судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".