У Сенаті закликали Байдена "швидко" ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Група з 40 сенаторів Сполучених Штатів закликала президента Джо Байдена "швидко і повною мірою" ввести санкції проти "Північного потоку - 2". Зокрема, проти компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу.
"По трубопроводу "Північний потік-2" природний газ буде транспортуватися з Росії в Німеччину через Балтійське море. У разі його завершення, трубопровід зробить американських союзників і партнерів у Європі більш сприйнятливими до примусу і зловмисного впливу Москви", - говориться в листі.
При цьому сенатори зазначають, що Конгрес прийняв кілька двопартійних законодавчих актів, які вводять санкції щодо "Північного потоку-2". Вони просять адміністрацію Байдена використовувати всі наявні інструменти для негайного введення додаткових санкцій.
"В цей час ведуться будівельні роботи по проекту, у відкритому доступі є інформація про суди і компанії, які беруть участь у діяльності, що підпадає під санкції. Нездатність адміністрації визначити, і ввести нові санкції свідчить про її готовність дозволити президенту Путіну взяти під контроль поставки газу в Європу і посилити свій геополітичний вплив", - додали сенатори.
Нагадаємо, Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні.
Крім того, 22 лютого Міністерство фінансів США вніс у ще один список санкцій судно "Фортуна", яке будує газопровід "Північний потік" в Балтійському морі, і його власника.
Додамо, що 19 січня США ввели санкції стосовно судна "Фортуна", що веде укладку "Північного потоку - 2" і його власника - компанії "КВТ-Рус".