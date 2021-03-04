У Сенаті закликали Байдена "швидко" ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Група з 40 сенаторів Сполучених Штатів закликала президента Джо Байдена "швидко і повною мірою" ввести санкції проти "Північного потоку - 2". Зокрема, проти компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Про це йдеться в листі американських сенаторів до Джо Байдену .

" По трубопроводу "Північний потік-2" природний газ буде транспортуватися з Росії в Німеччину через Балтійське море. У разі його завершення, трубопровід зробить американських союзників і партнерів у Європі більш сприйнятливими до примусу і зловмисного впливу Москви", - говориться в листі.

При цьому сенатори зазначають, що Конгрес прийняв кілька двопартійних законодавчих актів, які вводять санкції щодо "Північного потоку-2". Вони просять адміністрацію Байдена використовувати всі наявні інструменти для негайного введення додаткових санкцій.