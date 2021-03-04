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У Сенаті закликали Байдена "швидко" ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 04 березня 2021 18:42
У Сенаті закликали Байдена "швидко" ввести санкції проти "Північного потоку-2" Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Група з 40 сенаторів Сполучених Штатів закликала президента Джо Байдена "швидко і повною мірою" ввести санкції проти "Північного потоку - 2". Зокрема, проти компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Про це йдеться в листі американських сенаторів до Джо Байдену.

"По трубопроводу "Північний потік-2" природний газ буде транспортуватися з Росії в Німеччину через Балтійське море. У разі його завершення, трубопровід зробить американських союзників і партнерів у Європі більш сприйнятливими до примусу і зловмисного впливу Москви", - говориться в листі.

При цьому сенатори зазначають, що Конгрес прийняв кілька двопартійних законодавчих актів, які вводять санкції щодо "Північного потоку-2". Вони просять адміністрацію Байдена використовувати всі наявні інструменти для негайного введення додаткових санкцій.

"В цей час ведуться будівельні роботи по проекту, у відкритому доступі є інформація про суди і компанії, які беруть участь у діяльності, що підпадає під санкції. Нездатність адміністрації визначити, і ввести нові санкції свідчить про її готовність дозволити президенту Путіну взяти під контроль поставки газу в Європу і посилити свій геополітичний вплив", - додали сенатори.

Нагадаємо, Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" вже в травні.

Крім того, 22 лютого Міністерство фінансів США вніс у ще один список санкцій судно "Фортуна", яке будує газопровід "Північний потік" в Балтійському морі, і його власника.

Додамо, що 19 січня США ввели санкції стосовно судна "Фортуна", що веде укладку "Північного потоку - 2" і його власника - компанії "КВТ-Рус".

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