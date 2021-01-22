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В Сенате предлагают начать процесс импичмента Трампа в феврале

Автор: Даша Харченко

Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл предлагает лидеру большинства Чаку Шумеру отложить начало процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа до февраля. Это даст менеджерам по импичменту и защите Трампа время на подготовку.

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Об этом сообщили CBS News источники, знакомые с ситуацией.

МакКоннелл не имеет окончательного решения о том, когда будет суд. Также он еще не получил ответа от Шумера о своем предложении.

Пока не ясно, какую дату в феврале предлагает МакКоннелл.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси проконсультировалась с сенаторами-демократами о готовности Сената начать рассматривать вопрос импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Ожидается, что статьи с обвинениями Трампа передадут в Сенат уже завтра.

Напомним, Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды за срок объявляла импичмент. Очередной импичмент Трампа был поддержан Палатой представителей 13 января.

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