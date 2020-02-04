В Сенате назвали причины, по которым следует поддержать импичмент Трампа

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Сенатор-демократ считает, что действия Трампа не могут остаться безнаказанными

Сенатор-демократ Джо Манчин, выступая в понедельник, 3 февраля, на заседании Сената США, объяснил, почему он считает, что Сенат должен поддержать импичмент американского президента Дональда Трампа. Об этом передает CNN.

Манчин отметил, что хотя на голосовании в Сенате, скорее всего, не будет 67 голосов, чтобы убрать Трампа, он считает, что "двухпартийное большинство этого органа проголосовало бы за осуждение президента Трампа за его действия таким образом".

"Осуждение позволило бы этому органу объединиться через партийные линии и в качестве равноправной ветви власти официально осудить действия президента и привлечь его к ответственности", - сказал Манчин.

Далее он сказал, что поведение Трампа "не может быть безнаказанным и остаться незамеченным Сенатом".

Президента США обвиняют в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса. Предполагается, что Трампа оправдают по обеим статьям.

В частности, речь идет о том, что Трамп использовал полномочия своей администрации, чтобы заставить Украину объявить расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, политического конкурента Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Ламар Александер заявил, что обращение президента США Дональда Трампа к Украине с просьбой начать расследование против сына Джо Байдена не является достаточно серьезным нарушением, чтобы признать его виновным по статьям импичмента.

Итоговое голосование по делу импичмента Трампа состоится в Сенате 5 февраля в среду.