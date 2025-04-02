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Сенат затвердив посла США в НАТО: хто ним став

Фото: Меттью Вітакер (facebook.com/mattwhitaker)
Автор: Наталія Юрченко

Сенат США затвердив кандидата Дональда Трампа на посаду посла країни в НАТО. Ним став колишній виконувач обов'язків генерального прокурора Меттью Вітакер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Затвердження Вітакера затрималося на кілька годин через промову сенатора-демократа Корі Букера, який понад 25 годин виголошував протест проти дій адміністрації Трампа та республіканців у Конгресі.

Як пише видання, висування Вітакера на посаду посла США в НАТО стало несподіванкою для союзників, оскільки колишній виконувач обов'язків генерального прокурора був невідомим на арені безпеки та не мав значного досвіду у зовнішні політиці.

Очікується, що Меттью Вітакер сприятиме кампанії Трампа з метою тиску на членів НАТО для збільшення військових витрат. Президент США наполягає, щоб члени Альянсу виконали зобов'язання щодо витрат на оборону щонайменше 2% ВВП.

Трамп також поставив під сумнів відданість США основному принципу взаємної безпеки НАТО, згідно з яким напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на весь Альянс. Але Вітакер заявив сенаторам на слуханнях щодо його затвердження минулого місяця, що прихильність адміністрації до Альянсу є непохитною і "залізною".

 

Трамп проти НАТО

Варто зазначити, що Дональд Трамп допускав можливість виведення США з НАТО. Після його повернення до Білого дому західні ЗМІ писали, що Трамп може вивести американські війська з Європи.

У НАТО стурбовані курсом Трампа і відновленням його контактів з Росією.

Також Трамп неодноразово критикував країни Європи за недостатнє фінансування оборони. Він вимагає збільшити військові витрати до 5%ВВП, хоча деякі європейські країни ще не досягли рівня у 2%.

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НАТОСполучені Штати АмерикиДональд Трамп