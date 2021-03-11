Сенат утвердил кандидатуру генпрокурора США

Меррик Гарланд был судьей апелляционного суда, его выдвинул президент США Джо Байден.

"Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследованиях и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции. Это была причина, по которой я был готов взять на себя эту работу", - сказал Гарланд.

Гарланд сменит на посту Уильяма Барра, который был назначенный на эту должность в феврале 2019 года 45 президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна. Его подозревают в причастности к беспорядкам в здании Конгресса.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.