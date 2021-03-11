Сенат утвердил кандидатуру генпрокурора США

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры Меррика Гарланда на должность генерального прокурора страны. Он также будет выполнять функции нового министра юстиции.

Меррик Гарланд был судьей апелляционного суда, его выдвинул президент США Джо Байден.

"Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследованиях и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции. Это была причина, по которой я был готов взять на себя эту работу", - сказал Гарланд.

Гарланд сменит на посту Уильяма Барра, который был назначенный на эту должность в феврале 2019 года 45 президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна. Его подозревают в причастности к беспорядкам в здании Конгресса.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.