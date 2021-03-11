ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сенат утвердил кандидатуру генпрокурора США

Новина українською → США, Четверг 11 марта 2021 05:37
Сенат утвердил кандидатуру генпрокурора США Фото: Меррик Гарланд (wikipedia.org)
Автор: Даша Харченко

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры Меррика Гарланда на должность генерального прокурора страны. Он также будет выполнять функции нового министра юстиции.

Об этом сообщает CNN.

Меррик Гарланд был судьей апелляционного суда, его выдвинул президент США Джо Байден.

"Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследованиях и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции. Это была причина, по которой я был готов взять на себя эту работу", - сказал Гарланд.

Гарланд сменит на посту Уильяма Барра, который был назначенный на эту должность в феврале 2019 года 45 президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна. Его подозревают в причастности к беспорядкам в здании Конгресса.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам