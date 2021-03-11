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Сенат затвердив кандидатуру генпрокурора США

Новость на русском → США, Четвер 11 березня 2021 05:37
Сенат затвердив кандидатуру генпрокурора США Фото: Меррік Гарланд (wikipedia.org)
Автор: Даша Харченко

Сенат Конгресу США проголосував за затвердження кандидатури Мерріка Гарланда на посаду генерального прокурора країни. Він також виконуватиме функції нового міністра юстиції.

Про це повідомляє CNN.

Меррік Гарланд був суддею апеляційного суду, його висунув президент США Джо Байден.

"Президент ясно давав зрозуміти в кожній публічній заяві до і після мого призначення, що рішення про розслідування та судове переслідування будуть залишені на розсуд Міністерства юстиції. Це була причина, по якій я був готовий взяти на себе цю роботу", - сказав Гарланд.

Гарланд змінить на посту Вільяма Барра, який був призначений на цю посаду в лютому 2019 року 45 президентом Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань заарештувало колишнього співробітника Держдепартаменту США Федеріко Кляйна. Його підозрюють у причетності до заворушень у будівлі Конгресу.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для 45-го президента Дональда Трампа. В результаті голосування не було набрано дві третини необхідних голосів для затвердження імпічменту.

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