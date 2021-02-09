Сенат в ускоренном порядке рассмотрит импичмент Трампа. Процесс продлится около 28 часов
Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию, которая определяет правила проведения слушаний по делу импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Согласно регламенту, слушания по делу должны продлиться около 28 часов.
Об этом сообщает CNN.
Резолюция устанавливает график судебного разбирательства. Таким образом, слушания будут проходить по такому графику:
- После четырех часов сегодняшних дебатов по конституционному вопросу будет проведено голосование простым большинством голосов для подтверждения конституционности процедуры.
- После этого у каждой стороны есть до 16 часов на презентацию.
- Затем четыре часа на вопросы сенаторов.
- Если есть запрос свидетелей от менеджеров по импичменту Палаты представителей США, после периода вопросов будут проведены двухчасовые дебаты, за которыми последует голосование по вопросу о вызове свидетеля.
- Затем будет четыре часа заключительных аргументов, разделенных поровну между защитой и обвинением
- Затем голосование об осуждении или оправдании.
"Наш конституционный долг - провести справедливый и честный процесс импичмента по обвинениям против бывшего президента Трампа, которые являются самыми серьезными обвинениями, когда-либо выдвинутыми против президента США в американской истории", - заявил лидер большинства в сенате Чак Шумер.
Напомним, Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.
Сегодня, 9 февраля, в Сенате США начались слушания по делу импичмента Трампа.
Ранее сообщалось, что 26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.