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Сенат у прискореному порядку розгляне імпічмент Трампа. Процес триватиме близько 28 годин

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 09 лютого 2021 20:44
Сенат у прискореному порядку розгляне імпічмент Трампа. Процес триватиме близько 28 годин Фото: Сенат США (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію, яка визначає правила проведення слухань у справі імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Згідно з регламентом, слухання по справі повинні тривати близько 28 годин.

Про це повідомляє CNN.

Резолюція встановлює графік судового розгляду. Таким чином, слухання проходитимуть за таким графіком:

  • Після чотирьох годин сьогоднішніх дебатів за конституційним питанням буде проведено голосування простою більшістю голосів для підтвердження конституційності процедури.
  • Після цього у кожної сторони є до 16 годин на презентацію.
  • Потім чотири години на запитання сенаторів.
  • Якщо є запит свідків від менеджерів по імпічменту Палати представників США, після періоду питань будуть проведені двогодинні дебати, за якими послідує голосування з питання про виклик свідка.
  • Потім буде чотири години прикінцевих аргументів, розділених порівну між захистом і звинуваченням
  • Потім голосування про засудження або виправдання.

"Наш конституційний обов'язок - провести справедливий і чесний процес імпічменту за звинуваченнями проти колишнього президента Трампа, які є найбільш серйозними звинуваченнями, коли-небудь висунутими проти президента США в американській історії", - заявив лідер більшості в сенаті Чак Шумер.

Нагадаємо, Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.

Сьогодні, 9 лютого, у Сенаті США почалися слухання у справі імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.

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