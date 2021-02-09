Сенат у прискореному порядку розгляне імпічмент Трампа. Процес триватиме близько 28 годин
Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію, яка визначає правила проведення слухань у справі імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа. Згідно з регламентом, слухання по справі повинні тривати близько 28 годин.
Про це повідомляє CNN.
Резолюція встановлює графік судового розгляду. Таким чином, слухання проходитимуть за таким графіком:
- Після чотирьох годин сьогоднішніх дебатів за конституційним питанням буде проведено голосування простою більшістю голосів для підтвердження конституційності процедури.
- Після цього у кожної сторони є до 16 годин на презентацію.
- Потім чотири години на запитання сенаторів.
- Якщо є запит свідків від менеджерів по імпічменту Палати представників США, після періоду питань будуть проведені двогодинні дебати, за якими послідує голосування з питання про виклик свідка.
- Потім буде чотири години прикінцевих аргументів, розділених порівну між захистом і звинуваченням
- Потім голосування про засудження або виправдання.
"Наш конституційний обов'язок - провести справедливий і чесний процес імпічменту за звинуваченнями проти колишнього президента Трампа, які є найбільш серйозними звинуваченнями, коли-небудь висунутими проти президента США в американській історії", - заявив лідер більшості в сенаті Чак Шумер.
Нагадаємо, Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мова йде про заворушення у Вашингтоні, які влаштували прихильники 45-го президента, а також про їх вторгнення в Капітолій.
Сьогодні, 9 лютого, у Сенаті США почалися слухання у справі імпічменту Трампа.
Раніше повідомлялося, що 26 січня Сенат отримав резолюцію про імпічмент Трампа від Палати представників США.